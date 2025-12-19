Immobilien
Kantonssteuer sinkt um 8 Prozentpunkte

  19.12.2025 Aargau

Rechte Mehrheit setzt sich durch

Der Kanton Aargau senkt 2026 die Steuern deutlich. Der Ansatz beträgt 100 Prozent statt 108 Prozent. Das hat der Grosse Rat am Dienstag mit den Stimmen von SVP und FDP gegen Mitte/Linke und Regierung beschlossen.

Die FDP warb für eine ...

