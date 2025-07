Kantonsspital Aarau mit neuer Strategie

Das Kantonsspital Aarau (KSA) hat eine neue Unternehmensstrategie verabschiedet. Diese basiert auf fünf Kompetenzzentren. Dabei will das KSA ein Zentrumsspital bleiben und die ganze Bandbreite der Grundversorgung sicherstellen. Die Strategie 2025+ orientiert sich an der ...

Das Kantonsspital Aarau (KSA) hat eine neue Unternehmensstrategie verabschiedet. Diese basiert auf fünf Kompetenzzentren. Dabei will das KSA ein Zentrumsspital bleiben und die ganze Bandbreite der Grundversorgung sicherstellen. Die Strategie 2025+ orientiert sich an der Gesundheitspolitischen Gesamtplanung 2030, die der Grosse Rat des Kantons Aargau beschlossen hat, sowie an der vom Regierungsrat verabschiedeten Eigentümerstrategie. Dies ermöglicht dem KSA, auf seine starken Bereiche zu fokussieren und unrentable medizinische Angebote zum Beispiel in Form von Kooperationen mit anderen Spitälern und Arztpraxen auszulagern. Im Zentrum des KSA bleiben das Notfallzentrum, das Tumorzentrum, das Neurozentrum, das Perinatalzentrum für die Behandlung von Frühgeborenen und kranken Säuglingen sowie das Zentrum für umfassende Diagnostik und Komplexbehandlung.

Nicht mehr als Schwerpunkte weitergeführt werden sollen der Fachbereiche Herz-/Gefässmedizin und Orthopädie. Diese seien zwar qualitativ hervorragend aufgestellt, doch bezüglich Fallzahlen und Rentabilität gehören sie zu den schwächeren Bereichen am KSA. (nfz)