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Kantone sagen Nein zur Initiative

  07.05.2026 Nordwestschweiz

Die Nordwestschweizer Kantone sprechen sich gegen die Volksinitiative «Keine 10-Millionen Schweiz» aus. Sie gefährde das Fortbestehen einer offenen, sicheren und prosperierenden Schweiz sowie die bilateralen Beziehungen zur EU, heisst es in der Mitteilung. Bei einer Annahme ...

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