Kantone sagen Nein zur Initiative

Die Nordwestschweizer Kantone sprechen sich gegen die Volksinitiative «Keine 10-Millionen Schweiz» aus. Sie gefährde das Fortbestehen einer offenen, sicheren und prosperierenden Schweiz sowie die bilateralen Beziehungen zur EU, heisst es in der Mitteilung. Bei einer Annahme ...

Die Nordwestschweizer Kantone sprechen sich gegen die Volksinitiative «Keine 10-Millionen Schweiz» aus. Sie gefährde das Fortbestehen einer offenen, sicheren und prosperierenden Schweiz sowie die bilateralen Beziehungen zur EU, heisst es in der Mitteilung. Bei einer Annahme wären schwerwiegende Konsequenzen für den Arbeitsmarkt und das Zusammenleben in der trinationalen Grenzregion zu erwarten. Die Zuwanderung sei eng mit der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Jahre verbunden. Sie stärke auch die Gesundheitsversorgung. Die Nordwestschweiz als hochspezialisierter Industriestandort sei besonders auf internationale Fachkräfte angewiesen. (mgt/nfz)