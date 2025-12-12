Kantonale Frauenverbindungen

Seit 38 Jahren findet jedes Jahr im Januar die Lenzburger Frauentagung statt, im nächsten Jahr am 17. Januar mit dem Thema «Wissenschaft trifft Selbstfürsorge». Manuela Adcock verbindet fundiertes Wissen aus der Hirnforschung mit alltagsnahen Impulsen für mehr mentale ...

Seit 38 Jahren findet jedes Jahr im Januar die Lenzburger Frauentagung statt, im nächsten Jahr am 17. Januar mit dem Thema «Wissenschaft trifft Selbstfürsorge». Manuela Adcock verbindet fundiertes Wissen aus der Hirnforschung mit alltagsnahen Impulsen für mehr mentale Stärke, Leistungsfähigkeit und Lebensfreude. Die Zusammenkunft verschiedener Frauen ist anregend und die Verbindungen untereinander sind nachhaltig. Auch das Fricktal ist immer wieder mit Referierenden vertreten. In diesem Jahr kommt das Duo WunderKram für die kulturelle Bereicherung. Die beiden Musizierenden Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer erteilen einen Workshop zu den Themen WunderKlang mit Stimmimprovisationen und Cartoon-Zeichnen. Katy Mayr wird als Fotografin mit ihrer Gruppe achtsam Bilder gestalten und Béa Bieber stellt das Thema Bildungslandschaften vor. (mgt/nfz)