Kantonale Asylunterkunft wird ausgebaut

Der Kantonale Sozialdienst betreibt seit 2014 in Rekingen eine kantonale Asylunterkunft für Männer. Die Eigentümerin der beiden Mehrfamilienhäuser will diese nun sanieren und die Obergeschosse ausbauen. Anschliessend sind die Liegenschaften für die Nutzung während ...

Der Kantonale Sozialdienst betreibt seit 2014 in Rekingen eine kantonale Asylunterkunft für Männer. Die Eigentümerin der beiden Mehrfamilienhäuser will diese nun sanieren und die Obergeschosse ausbauen. Anschliessend sind die Liegenschaften für die Nutzung während weiteren 10 Jahren bereit. Durch den Ausbau entstehen 50 zusätzliche Unterbringungsplätze (neu total 150 Plätze).

Das Baugesuch soll ab September bei der Gemeindeverwaltung Zurzach aufliegen. Für den neuen, auf zehn Jahre befristeten Mietvertrag und die damit verbundene Nutzung sowie den Personalaufwand beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat einen Verpflichtungskredit von 4,5 Millionen Franken.

Der Kanton Aargau befindet sich seit dem 11. Januar 2023 im Asylbereich in einer Notlage. Davon sind die Gemeinden des Kantons gleichermassen betroffen. Die oberirdischen Unterbringungskapazitäten, die dem Kantonalen Sozialdienst zur Verfügung stehen, sind beinahe ausgeschöpft. Um eine möglichst gute Betreuung und Unterbringung der Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich zu gewährleisten, ist der KSD auf grosse, oberirdische Unterkünfte wie die Liegenschaften in Rekingen angewiesen. (nfz)