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Kantonale Asylunterkunft in Rupperswil geplant

  10.07.2026 Aargau

Befristete Zwischennutzung ab 2028

Im Asylbereich gilt seit dem 13. Januar 2023 die Notlage. Die regulären Asylstrukturen sind überlastet, weshalb der Kanton derzeit acht unterirdische Notunterkünfte betreibt. Die regulären Familien- und Männerunterkünfte ...

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