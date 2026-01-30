Immobilien
Kantonale Asylunterkunft in Rüfenach wird eröffnet

  30.01.2026 Nordwestschweiz
Nächste Woche wird die kantonale Asylunterkunft in Rüfenach in Betrieb genommen. Foto: Google Maps
Nächste Woche wird die kantonale Asylunterkunft in Rüfenach in Betrieb genommen. Foto: Google Maps

Neuer Höchststand im Asylwesen

Der Kantonale Sozialdienst (KSD) beginnt nächsten Mittwoch mit der Belegung der kantonalen Unterkunft Rüfenach. Die Unterkunft in der ehemaligen Kinderstation bietet 70 Plätze für Familien.

Der Kanton Aargau befindet sich im ...

