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Kanton will Wasserstrategie

  02.07.2026 Aargau

Wasser ist eine unverzichtbare Ressource und wird von Bevölkerung und Wirtschaft für verschiedene Zwecke genutzt. Mit Aare, Rhein, Reuss und Limmat prägen vier grosse Flüsse das Kantonsgebiet und bilden die Grundlage für eine vielfältige Wassernutzung. Dieser ...

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