Kanton will Wasserstrategie

Wasser ist eine unverzichtbare Ressource und wird von Bevölkerung und Wirtschaft für verschiedene Zwecke genutzt. Mit Aare, Rhein, Reuss und Limmat prägen vier grosse Flüsse das Kantonsgebiet und bilden die Grundlage für eine vielfältige Wassernutzung. Dieser ...

Wasser ist eine unverzichtbare Ressource und wird von Bevölkerung und Wirtschaft für verschiedene Zwecke genutzt. Mit Aare, Rhein, Reuss und Limmat prägen vier grosse Flüsse das Kantonsgebiet und bilden die Grundlage für eine vielfältige Wassernutzung. Dieser ausgeprägte Wasserreichtum charakterisiert den Kanton Aargau mit seinen ökologisch wertvollen Flusslandschaften als Wasser- und Auenkanton schlechthin. Der Aargau steht vor der Herausforderung, die Ressource Wasser angesichts des Klimawandels und zunehmendem Siedlungsdruck nachhaltig zu nutzen und zu schützen. Wasser ist eine unverzichtbare Ressource für alles Leben und wird von der Bevölkerung und der Wirtschaft für verschiedene Zwecke genutzt – etwa als Trinkwasser sowie für Bewässerung, Industrieanlagen und Energiegewinnung.

Die vielfältigen Ansprüche führen jedoch zu Konflikten zwischen den verschiedenen Nutzungsinteressen. Wie es in einer Mitteilung heisst, geht der Regierungsrat diese Herausforderung nun aktiv an. Im Entwicklungsleitbild 2025–2034 hat er für den Bereich «Umwelt» unter anderem folgende Stossrichtung festgelegt: «Der Kanton setzt ein integrales Wassermanagement um. Im Fokus steht ein sorgsamer Umgang mit Wasser, um eine ausreichende Menge und hohe Qualität für alle Nutzenden langfristig sicherzustellen.»

Der Massnahmenplan, der zweite Teil der Wasserstrategie, folgt voraussichtlich bis 2027.

(nfz)