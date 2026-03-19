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Kanton will Sulzer Bauland zu Ackerland umzonen

  19.03.2026 Laufenburg
Im Gebiet Steinliacher im Ortsteil Sulz muss Bauland ausgezont werden. Foto: Susanne Hörth
Im Gebiet Steinliacher im Ortsteil Sulz muss Bauland ausgezont werden. Foto: Susanne Hörth

Die Regierung bleibt bezüglich Gebiet Steinliacher hart

Die Wohnzone im Laufenburger Ortsteil Sulz muss entgegen der grossen Hoffnungen der Grundstückeigentümer und trotz Bemühungen des Stadtrates in Landwirtschaftszone umgewandelt werden. Der Kanton begründet es ...

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