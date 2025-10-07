Immobilien
Kanton will «Solaroffensive»

  07.10.2025 Aargau

Der Kanton will die Energiewende weiter vorantreiben. Mit einer «Solaroffensive für kantonale Immobilien» setzt der Regierungsrat ein Zeichen für den Ausbau erneuerbarer Energien und die Vorbildfunktion des Kantons. Ein Verpflichtungskredit von knapp fünf Millionen ...

