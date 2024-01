Kanterniederlage für den EHC Rheinfelden

Am vergangenen Samstag traf der EHC Rheinfelden auswärts auf den HC Mühlethurnen. Die Berner liegen in der Rangliste nur drei Plätze vor den Rotgelben. Also eine lösbare Aufgabe, doch die Berner waren den Rheinfeldern klar überlegen und konnten einen Kantersieg erzielen. Bereits im ersten Drittel ging Mühlethurnen mit 3:0 in Führung. Die Berner waren auch im zweiten Drittel die spielbestimmende Mannschaft und setzten Rheinfelden weiter unter Druck. Zwischen der 26. und 34. Minute schossen die Berner weitere fünf Tore und zogen auf 8:0 davon. Bei diesem Spielstand ging es in die Pause. Im letzten Drittel konnte Rheinfelden das Spiel etwas ausgeglichener gestalten und erzielte zwei Treffer, doch Mühlethurnen erzielte deren drei zum Endstand von 11:2. Nach dieser erneuten Niederlage wird es für Rheinfelden fast unmöglich, die Playoffs zu erreichen. Rheinfelden liegt aktuell auf dem drittletzten Platz der Tabelle und wird voraussichtlich die Playouts bestreiten, die anfangs Februar 2024 beginnen. Am kommenden Sonntag, 14. Januar, trifft der EHC Rheinfelden um 18 Uhr auswärts in der Eishalle Zuchwil auf den EHC Bucheggberg, der in der Rangliste vor Rheinfelden klassiert ist. (mgt)

HC Mühlethurnen-EHC Rheinfelden 11:2 (3:0, 5:0, 3:2)