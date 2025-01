Kann Lea Markovic den Aargauer Meistertitel verteidigen?

Eine Woche nach den Männern sind die Frauen an der Reihe und kämpfen im Tenniscenter Zofingen um den Titel der «Aargauer Meisterin». In der offenen Kategorie führen zwei Spielerinnen die Setzliste an, die bei diesem Turnier in den letzten Jahren bereits ihre Spuren hinterlassen haben: Lisalou Charlotte Römer (N3, 36, TC Dählhölzli) ist die grosse Favoritin auf den Titel. Vor zwei Jahren hat sie das Turnier in Zofingen bereits einmal gewinnen können. Ihre nominell stärkste Kontrahentin ist Lea Markovic aus Frick (R1, TC Zofingen), die bestklassierte Aargauerin im Tableau. Markovic konnte sich den Titel der «Aargauer Meisterin» vor einem Jahr sichern und startet damit als Titelverteidigerin. Es ist durchaus möglich, dass sich Römer und Markovic im Final gegenüberstehen werden. Alles andere als eine Finalqualifikation von Römer wäre eine grosse Überraschung und auch Markovic befindet sich aktuell in guter Form, hat sie doch erst vor Wochenfrist ein Turnier gewinnen können. Aber auch wenn es zum Finalduell der Nummern eins und zwei der Setzliste kommen sollte, ist Römer klar in der Pole Position, um sich den zweiten Titel als «Aargauer Meisterin» zu sichern. (mgt)