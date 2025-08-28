Immobilien
Kanalisationsarbeiten im Stadtgebiet

  28.08.2025 Rheinfelden

Die Stadt Rheinfelden saniert in den kommenden Wochen in verschiedenen Teilen des Stadtgebiets die Kanalisationsleitungen: Einerseits auf den Strassenabschnitten von Struveweg, Franke-Weg und Fischerweg und andererseits im Bereich Zürcherstrasse, Salinenstrasse und Gartenweg. Die ...

