Kanalisationsarbeiten im Stadtgebiet

Die Stadt Rheinfelden saniert in den kommenden Wochen in verschiedenen Teilen des Stadtgebiets die Kanalisationsleitungen: Einerseits auf den Strassenabschnitten von Struveweg, Franke-Weg und Fischerweg und andererseits im Bereich Zürcherstrasse, Salinenstrasse und Gartenweg. Die Sanierungsarbeiten beginnen am Montag, 1. September, und dauern voraussichtlich bis Mittwoch, 15. Oktober. Der Verkehr wird durch die Bauarbeiten nicht behindert, wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt. (mgt)