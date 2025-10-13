Kampfwahl um Richteramt im Bezirk Laufenburg

Am Bezirksgericht Laufenburg wurde infolge des Altersrücktritts von Bezirksrichterin Stefanie Haberthür die Ersatzwahl einer Bezirksrichterin/eines Bezirksrichters für den Rest der Amtsperiode 2025/2028 auf den 30. November 2025 ausgeschrieben. Für die Ersatzwahl hat sich bis zum Ablauf der Anmeldefrist vom Freitag, 3. Oktober 2025 eine Kandidatin angemeldet. In der Folge wurde bis heute Montag, 13. Oktober 2025, 12 Uhr eine Nachmeldefrist angesetzt. Innert dieser Frist ist eine weitere Kandidatur eingereicht worden. Damit liegen folgende zwei Anmeldungen für das Bezirksrichteramt im Bezirk Laufenburg vor:

• Frey Peter, Frick (parteilos)

• Gmünder Bamert Susanne, Frick (Die Mitte)

Über die Besetzung dieses Amts wird deshalb am 30. November 2025 an der Urne entschieden.