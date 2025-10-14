Kampfwahl um Richteramt

Am Bezirksgericht Laufenburg wurde infolge des Altersrücktritts von Bezirksrichterin Stefanie Haberthür die Ersatzwahl einer Bezirksrichterin/eines Bezirksrichters für den Rest der Amtsperiode 2025/2028 auf den 30. November ausgeschrieben. Für die Ersatzwahl hat sich bis zum ...

Am Bezirksgericht Laufenburg wurde infolge des Altersrücktritts von Bezirksrichterin Stefanie Haberthür die Ersatzwahl einer Bezirksrichterin/eines Bezirksrichters für den Rest der Amtsperiode 2025/2028 auf den 30. November ausgeschrieben. Für die Ersatzwahl hat sich bis zum Ablauf der Anmeldefrist vom Freitag, 3. Oktober, eine Kandidatin angemeldet. In der Folge wurde bis gestern Montag, 12 Uhr, eine Nachmeldefrist angesetzt. Innert dieser Frist ist eine weitere Kandidatur eingereicht worden.

Damit liegen folgende zwei Anmeldungen für das Bezirksrichteramt im Bezirk Laufenburg vor: Peter Frey, Frick (parteilos) und Susanne Gmünder Bamert, Frick (Die Mitte). Über die Besetzung dieses Amts wird deshalb am 30. November an der Urne entschieden. (mgt)