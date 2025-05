Rasche, kostenlose und diskrete Lebensmittelhilfe im Kampf gegen versteckte Armut im Kanton Aargau, das hat sich «Cartons du Coeur», diese als Verein konstituierte gemeinnützige Hilfsorganisation seit 27 Jahren auf die Fahne geschrieben. Ziel ist nach wie vor, unbürokratisch, punktuell und schnell Armutsbetroffenen im Kanton Aargau zu helfen, die durch das soziale Netz gefallen sind. Zudem erfolgten vermehrte Zuweisungen durch Caritas, Pro Infirmis, Spitex und weitere Beratungsstellen. Ebenfalls verstärkten sich die Anfragen für Überbrückungshilfen bei längeren Wartezeiten für Abklärungen bei Sozialämtern und RAV. «Cartons du Coeur» leistete im Jahr 2024 insgesamt 1938 Lebensmittel-Lieferungen. Total wurden über 51 Tonnen Lebensmittel ausgeliefert. Das Jahr 2025 zeigt in den ersten vier Monaten, dass die Hilfsanforderungen im laufenden Jahr ähnlich liegen dürften. Das Jahr 2024 war in Bezug auf die Spenden im Vergleich zu 2023 ausgeglichen. «Dank zwei sehr grosszügigen Spenden von 20 000 Franken eines Spenders und der Winterhilfe Aargau erreichten wir fast den gleichen Betrag an Geldspenden. Von jedem gespendeten Franken entfielen im 2024 98 Prozent an die Hilfsbedürftigen. Nur dank ehrenamtlicher Tätigkeit von Vorstand und Mitgliedern ist dieses Ergebnis möglich, ganz nach dem Vereins-Motto: «Mit Herz für Menschen in Not!» «Es geht nicht um Objekte, sondern immer um Menschen, die Würde verdienen», unterstreicht Kassier Pierre Tschumper.

An der Generalversammlung wurde die Jahresrechnung 2024 einstimmig genehmigt. Ebenfalls einstimmig hat «Cartons du Coeur» ein Co-Präsidium mit Anja Weiersmüller und Jacqueline Burkhard aus Gebenstorf – die bereits von 2016 bis 2019 Präsdentin war – gewählt. Jacqueline Burkhard wird für ein Jahr diese Aufgabe übernehmen, damit der Verein genügend Zeit hat, bis zur nächsten Generalversammlung eine Person für das Präsidium zu finden. Jakob Haller – der letztes Jahr interimistisch die Geschäfte führte – gibt dadurch das Amt als Vize-Präsident ab. Er ist für die Entlastung sehr dankbar, denn seine umfangreichen übrigen Aufgaben bei «Cartons du Coeur» fordern ihn stark. Der Blick auf das neue Jahr 2025 zeigt eine ansteigende Tendenz. Der Mehraufwand per Ende April beträgt bereits 36 000 Franken. Die generellen Kostensteigerungen, ganz abgesehen von Krankenkassen-Prämien und Mietkosten, lassen einen Anstieg der Hilferufe erwarten. (mgt/nfz)