Einsatz gegen invasive Art

  23.08.2025 Rheinfelden
«Jede Pflanze des Einjährigen Berufkrauts kann bis zu 50 000 Samen freisetzen. Die Insekten haben nichts an ihr», sagt Urs Fischer.
Urs Fischer aus Rheinfelden hat sich dem Kampf gegen das Einjährige Berufkraut verschrieben. Diese invasive Art breitet sich rasant aus und verdrängt heimische Pflanzen. Die Stadt macht zu wenig in dieser Sache, findet er.

Valentin Zumsteg

