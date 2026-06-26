Kammermusik in besonderer Atmosphäre

Seit gestern läuft das 21. Solsberg Festival (25. Juni bis 5. Juli). Die Konzerte finden in Olsberg, Rheinfelden und St. Peter im Schwarzwald statt. Das Festival bleibt seiner Philosophie treu und steht weiterhin für höchste musikalische ...

21. Solsberg Festival ist gestartet

Seit gestern läuft das 21. Solsberg Festival (25. Juni bis 5. Juli). Die Konzerte finden in Olsberg, Rheinfelden und St. Peter im Schwarzwald statt. Das Festival bleibt seiner Philosophie treu und steht weiterhin für höchste musikalische Qualität sowie eine intime Atmosphäre, in der die Kammermusik im Mittelpunkt steht.

Insgesamt umfasst das Programm zwölf Konzerte, darunter vier Veranstaltungen der Reihe «Solsberg Young Artists» sowie die neu lancierte «Solsberg Academy».

Andreas Ottensamer, Sol Gabetta und Dejan Lazi´c präsentieren am 27. und 28. Juni ein Programm mit Werken von Schumann, Brahms und Bartók. Es entsteht in Zusammenarbeit mit Ottensamers Bürgenstock Festival. Auch Veronika Eberle und Timothy Ridout sind erneut gemeinsam mit Sol Gabetta zu erleben: Am 30. Juni treten sie zusammen mit dem gefeierten Pianisten Alexandre Kantorow auf, am 1. Juli musizieren sie als Streichtrio. Den Abschluss des Festivals gestalten Bomsori Kim, Sol Gabetta und Yulianna Avdeeva am 4. Juli in St. Peter im Schwarzwald sowie am 5. Juli in Rheinfelden. Ein weiteres Highlight ist das amerikanische Vokalensemble Chanticleer, das mit einem A Cappella-Programm die langjährige Tradition der Vokalkonzerte am Festival fortführt.

Im Rahmen der Reihe «Solsberg Young Artists» präsentieren sich aussergewöhnliche Nachwuchstalente: die Perkussionistin Vivi Vassileva, die Violinistin Noa Wildschut und der Gitarrist Lucas Campara Diniz – allesamt Young Artists des Jubiläumsjahres, die nun erstmals gemeinsam auf der Bühne stehen. Zudem sind die Saxophonistin Asya Fateyeva und der junge Pianist Vsevolod Zavidov zu erleben. Die Reihe ermöglicht Sol Gabetta und dem Publikum, vielversprechende Künstlerpersönlichkeiten zu Beginn ihrer Karriere kennenzulernen und über mehrere Jahre hinweg zu begleiten. In diesem Sinne ist auch das jüngste Projekt des Festivals zu verstehen: die Solsberg Academy.

Gemeinsam mit Sol Gabettas langjährigem Lehrer Ivan Monighetti fördert sie junge Cellistinnen und Cellisten in ihrer künstlerischen Entwicklung. Im Rahmen eines Abschlusskonzerts am 3. Juli präsentieren die Teilnehmenden das erarbeitete Programm. Die Unterrichtsstunden sind öffentlich zugänglich und können kostenlos sowie ohne Ticket besucht werden. (mgt)

www.solsberg.ch