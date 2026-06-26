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Kammermusik in besonderer Atmosphäre

  26.06.2026 Rheinfelden
Auch dieses Jahr hat Sol Gabetta wieder ein abwechslungsreiches Progamm zusammengestellt. Foto: zVg
Auch dieses Jahr hat Sol Gabetta wieder ein abwechslungsreiches Progamm zusammengestellt. Foto: zVg

21. Solsberg Festival ist gestartet

Seit gestern läuft das 21. Solsberg Festival (25. Juni bis 5. Juli). Die Konzerte finden in Olsberg, Rheinfelden und St. Peter im Schwarzwald statt. Das Festival bleibt seiner Philosophie treu und steht weiterhin für höchste musikalische ...

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