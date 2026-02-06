Immobilien
Kammermusik auf höchstem Niveau

  06.02.2026 Rheinfelden
Sol Gabetta bringt wieder hochkarätige Musiker ans Solsberg-Festival. Foto: zVg
Sol Gabetta bringt wieder hochkarätige Musiker ans Solsberg-Festival. Foto: zVg

Internationale Stars und junge Talente am Solsberg-Festival

Elf Tage Festival in fünf Spielstätten mit 12 Konzerten. Das ist das Solsberg-Festival. Nach dem erfolgreichen Jubiläumsjahr steht das Programm für die 21. Ausgabe vom 25. Juni bis 5. Juli fest. Der Vorverkauf ...

