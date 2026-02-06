Kammermusik auf höchstem Niveau

Elf Tage Festival in fünf Spielstätten mit 12 Konzerten. Das ist das Solsberg-Festival. Nach dem erfolgreichen Jubiläumsjahr steht das Programm für die 21. Ausgabe vom 25. Juni bis 5. Juli fest. Der Vorverkauf ...

Internationale Stars und junge Talente am Solsberg-Festival

Elf Tage Festival in fünf Spielstätten mit 12 Konzerten. Das ist das Solsberg-Festival. Nach dem erfolgreichen Jubiläumsjahr steht das Programm für die 21. Ausgabe vom 25. Juni bis 5. Juli fest. Der Vorverkauf läuft.

OLSBERG/RHEINFELDEN. Auch in diesem Jahr bleibt das Festival seiner Philosophie treu: hohe musikalische Qualität und eine intime Atmosphäre, in der die Kammermusik im Mittelpunkt steht. Diese Merkmale prägen dieses Festival und machen seinen besonderen Charakter aus. Insgesamt erwarten Sie 12 Konzerte, darunter vier Konzerte der Solsberg Young Artists-Reihe. Neu gibt es zudem gemeinsam mit Sol Gabettas langjährigem Lehrer Ivan Monighetti eine Solsberg Academy, in deren Rahmen junge Cellisten und Cellistinnen ihr erarbeitetes Programm in einem Abschlusskonzert präsentieren.

Zu den musikalischen Höhepunkten gehören Auftritte treuer

Wegbegleiter und echter «All-Stars» des Festivals: Sol Gabetta eröffnet gemeinsam mit Kristian Bezuidenhout mit Werken aus ihrem aktuellen Tourneeprogramm. Auch Veronika Eberle und Timothy Ridout werden gemeinsam mit Sol Gabetta in zwei unterschiedlichen Programmen zu hören sein. Andreas Ottensamer und Dejan Lazic´ gestalten zwei Konzerte mit Musik von Brahms und Bartók. Das Programm entsteht in Kooperation mit Ottensamers «Bürgenstock Festival» und wird an beiden Festivals aufgeführt.

Sol Gabetta nutzt das Solsberg-Festival immer wieder, um neue Kammermusiker kennenzulernen. 2026 konnte der gefeierte Pianist Alexandre Kantorow gewonnen werden, der gemeinsam mit ihr, Veronika Eberle und Timothy Ridout auftritt. Auch die renommierte Geigerin Bomsori Kim wird erstmals zu hören sein. Zusammen mit Sol Gabetta und Yulianna Avdeeva präsentiert sie ein virtuoses Pro-

gramm. Ein besonderes Highlight bildet das amerikanische Vokalensemble Chanticleer, das derzeit anlässlich des 250. Jubiläums der amerikanischen Unabhängigkeit mit einem A Cappella-Programm die Tradition der Vokalkonzerte am Solsberg-Festival fortsetzt. Bei den «Solsberg Young Artists» präsentieren sich aussergewöhnliche Nachwuchstalente: die Perkussionistin Viv i Vassileva, die Violinistin Noa Wildschut und der Gitarrist Lucas Campara Diniz – alle Young Artists des Jubiläumsjahrs, aber nun gemeinsam auf der Bühne – sowie der Pianist Vsevolod Zavidov und die Saxophonistin Asya Fateyeva. (mgt)