Spannende Rennen und strahlende Sieger

Am vergangenen Samstag wurde in Gipf-Oberfrick der schnellste Gipf-Oberfricker beziehungsweise die schnellste Gipf-Oberfrickerin gesucht. Insgesamt 136 Kinder zeigten bei bedecktem, aber trockenem Wetter ihr sportliches Können und traten in ...