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Kalt erwischt

  27.03.2026 Rheinfelden
Foto: Susanne Hörth
Foto: Susanne Hörth

Gelb blühende Forsythien, rosa Magnolien und weisse Chriesibluescht liessen in den letzten Tagen den Frühling schon etwas erahnen. Am Donnerstagmorgen erhielten viele von ihnen – wie diese Kirschblüten in einem Kaister Garten – eine feine Schneeschicht. (sh)

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