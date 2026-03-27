Kalt erwischt

Kalt erwischt27.03.2026 Rheinfelden
Gelb blühende Forsythien, rosa Magnolien und weisse Chriesibluescht liessen in den letzten Tagen den Frühling schon etwas erahnen. Am Donnerstagmorgen erhielten viele von ihnen – wie diese Kirschblüten in einem Kaister Garten – eine feine Schneeschicht. (sh)...
Gelb blühende Forsythien, rosa Magnolien und weisse Chriesibluescht liessen in den letzten Tagen den Frühling schon etwas erahnen. Am Donnerstagmorgen erhielten viele von ihnen – wie diese Kirschblüten in einem Kaister Garten – eine feine Schneeschicht. (sh)
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