Kaisten jubelt über Siege

Bezirksverbandschiessen in Oberhof

Kürzlich fand in Oberhof mit dem Absenden der krönende Abschluss des 76. Bezirksverbandschiessen des Bezirksschützenverbandes Laufenburg (BSVL) statt. Der Sieg im Vereinswettkampf ging seit 2018 wieder nach Kaisten.

Das Bezirksverbandschiessen, welches dieses Jahr durch die Feldschützengesellschaft Oberhof durchgeführt w urde, brachte fast 400 Schützinnen und Schützen aus der ganzen Region zusammen und stellte erneut unter Beweis, dass beim Schiessen nicht nur der sportliche Wettkampf im Vordergrund steht, sondern auch die Pflege der Kameradschaft.

Ehrungen und besondere Auszeichnungen

Der Tag begann mit einem Apéro im Freien, gefolgt von einer Begrüssung durch Peter Weiss, den Präsidenten des BSVL, der von Sepp Schmid musikalisch auf dem Alphorn begleitet wurde. Es folgten Ehrungen für die neuen Veteranen: Beatrix Grütter-Frei (Feldschützen Hornussen), Jürg Renold (Feldschützengesellschaft Oberhof ), Adrian Mahrer (Feldschützengesellschaft Kaisten) und Sepp Zumsteg (Schiessverein Gansingen). Ein besonderes Augenmerk lag auf den herausragenden Leistungen der U21-Fraktion, die das diesjährige inoffizielle Festplatzmotto «Frauenpower» eindrucksvoll unterstrichen. Hervorzuheben sind Riwana Plattner (2. Rang Aargauer Kantonalschützenfest Jugendschiessen Gewehr 50m), Dion Smakolli (1. Rang Aargauer Kantonalschützenfest Jugendschiessen Kat. E Gewehr 300m), Julia Jehle (1. Rang Aargauer Kantonalschützenfest Königsausstich Gewehr 300m), Nina Staudacher (2. Rang Aargauer Meisterschaft Gewehr 10m und 50m) und Fiona Kitanovic (1. Rang Aargauermeisterschaft Gewehr 10m und 50m).

Die Überraschung des Tages war der Einzug von Chiara Leone durch die Fahnengasse. Ihre beeindruckenden Erfolge im Jahr 2023 wurden durch den Gewinn der Goldmedaille im Kleinkaliber-Dreistellungskampf Gewehr 50m bei den Olympischen Spielen in Paris gekrönt. Chiara Leone gab den Anwesenden Einblicke in das Leben einer Spitzensportlerin. Beindruckend sind die rund dreissig- bis fünfzigtausend Schuss, die sie in einem Jahr abgibt – mehr, als viele Sportschützen in ihrer gesamten Karriere verschiessen.

Festrede und Abschluss

Die Ehrung der Schützenkönige und die anschliessende Festrede durch Nationalrat Christoph Riner (SVP) kündigten den Höhepunkt des Tages an. Beim abschliessenden Absenden des Bezirksverbandschiessens wurde Alexander Buttazzo von der Feldschützengesellschaft Kaisten als Festplatzsieger in der Kategorie Gewehr 300m. Auch der 1. Platz im Vereinswettkampf ging an die Feldschützengesellschaft Kaisten. Der gelungene Anlass wurde mit der Ankündigung geschlossen, dass das 77. Bezirksverbandschiessen im Jahr 2025 von der Feldschützen-Gesellschaft Wittnau-Kienberg ausgerichtet wird. (mgt)