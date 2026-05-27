Kaisten bittet um Fläche aus dem Baulandtopf

Der Vorstand von Fricktal Regio und die Vertreterinnen und Vertreter von 27 der 32 Mitgliedergemeinden des Planungsverbands waren allesamt überrascht, als Zeiningens Gemeindepräsident Andreas Geiss am Freitagnachmittag im Rampart das Wort ergriff.

Der Vorstand von Fricktal Regio und die Vertreterinnen und Vertreter von 27 der 32 Mitgliedergemeinden des Planungsverbands waren allesamt überrascht, als Zeiningens Gemeindepräsident Andreas Geiss am Freitagnachmittag im Rampart das Wort ergriff.

Simone Rufli

Gegenstand des zurückgezogenen Antrags war die anvisierte Erweiterung des Betriebsareals der Birchmeier Gruppe am Standort «Chis» (Kapellenstrasse/Finstergässchen) an der Gemeindegrenze zu Wallbach. Mit dem Rückzug zwecks Überarbeitung und neuerlichen Einreichung kam Andreas Geiss einem möglicherweise negativen und abschliessenden Entscheid der Versammlung zuvor. Denn dieser drohte, hatte doch der Vorstand des Planungsverbands den Abgeordneten die Ablehnung des Antrags empfohlen, nachdem von 22 eingegangenen Stellungnahmen 7 zustimmend und 11 ablehnend ausgefallen waren. Bemängelt wurde, dass das Vorhaben nicht den regionalen Planungszielen entspreche sowie keinen ausreichenden wirtschaftlichen, ökologischen und landschaftlichen Mehrwert schaffe. Andreas Geiss begründete den Rückzug damit, dass es darum gehe, «gravierende Wissenslücken» zu schliessen und die «Zerreissprobe zwischen der Bevölkerung von Wallbach und Zeiningen» zu beenden.

Flächenbedarf wegen FlexBase

In Überprüfung befindet sich derweil ein Antrag der Gemeinde Kaisten. Sie benötigt 0,79 Hektaren aus dem Topf des Regionalen Siedlungsgebietsmanagements (RSGM). Dabei geht es um die Einzonung der Erweiterung des Unterwerks beim Batteriespeicher des Technologiezentrums Laufenburg (TZL) der Firma FlexBase. Die Fläche werde für den Ausbau des Unterwerks benötigt, damit die Leistung aus dem Batteriespeicher dereinst ins Netz der Swissgrid eingespeist werden kann, so Oliver Brem, Gemeindeammann von Kaisten. Da FlexBase eine private Firma ist und noch nicht über die Anerkennung als Institution für die nationale Versorgungssicherheit verfügt, müsse der regionale Topf herhalten. Erst mit Inbetriebnahme des Batteriespeichers könne die Anerkennung erfolgen. Dann soll die Fläche aus dem kantonalen Topf zurückgefordert werden, so Oliver Brem.

Damit liegen beim RSGM zwei Anträge von Gemeinden vor, die Flächen beziehen möchten: Eiken, 0,9 ha (Zustimmung Vorstand 19.11.25) und Kaisten, 0,79 ha (Antrag Gemeinde eingegangen am 7.5.26). Dem gegenüber stehen 4,0 Hektaren verfügbare Flächen im Regionalen Topf (Stand 31.12.25), wobei Eiken die im November 2025 bewilligte Fläche noch nicht bezogen hat. Der Siedlungstopf wird aus Auszonungen in den Gemeinden der Planungsregion geäufnet. Zwei der vier aktuell verfügbaren Hektaren stammen übrigens von Kaisten – in den Topf gegeben im Rahmen der kürzlich erfolgten BNO-Revision.

Ein weiteres Thema waren die Sonderschulen. Magdens Gemeindepräsidentin Carole Binder-Meury stört sich daran, dass «der Kanton sich aus der Verantwortung stiehlt» und bei fehlendem Platz im Kanton, die Fahrt zu und die Finanzierung von auswärtigen Plätzen den Gemeinden überlasse.

Geleitet wurde die 29. ordentliche Abgeordnetenversammlung des Planungsverbands Fricktal vom Präsidenten Robert Schmid (Gemeindeammann Böztal). Von den Jahresberichten wurde Kenntnis genommen, die Rechnung 2025 genehmigt.

Wildtierkorridor bis Wirtschaftsraum

Fricktalkonferenz des Planungsverbands Fricktal Regio in Frick

Vertreter der 32 Mitgliedsgemeinden des Planungsverbands liessen sich am Freitagnachmittag im Rampart in Frick über aktuelle Projekte informieren und nutzten die Plattform darüber hinaus für den informellen Austausch.

Simone Rufli

Mit seinen Dimensionen und Kosten in der Höhe von 14 Millionen Franken zieht der im Bau befindliche Wildtierkorridor AG-01 Zeiningen-Wallbach-Möhlin die Aufmerksamkeit auf sich. Entsprechend interessiert verfolgten die Gemeindevertreter die Ausführungen von Sabin Nater, Co-Leiterin Sektion Natur und Landschaft, Kanton Aargau. Schweizweit seien 28 Prozent der Wildtierkorridore intakt, 56 Prozent als Folge der fortschreitenden Zersiedelung, einer ausgeräumten und strukturarmen Landschaft und der Verkehrsinfrastruktur beeinträchtigt und 16 Prozent unterbrochen, so Nater. «AG-01 ist die Nord-Süd-Verbindung schlechthin.»

Nicht ohne Grund so breit

Doch damit die Tiere den Übergang dereinst nutzen, seien Lichtimmissionen zu vermeiden, Lärmimmissionen auf ein Minimum zu beschränken, darum die Breite der Bauten und die umfangreiche Gestaltungsmassnahmen obendrauf. Darüber gehen sollen dereinst Reh, Wildschwein, Fuchs, Dachs, Feldhase, Iltis, Hermelin, Baummarder, Mauswiesel, Biber, aber auch Rothirsch, Luchs, Wildkatze. Zum Missfallen von Oberhofs Gemeindeammann Roger Fricker, der den Rothirsch gerne jenseits des Rheins belassen würde, weil er dem Wald Schaden zufüge. Hecken, Astund Steinhaufen, sowie Weiher sollen die Tiere leiten und «verhindern, dass Wanderer und vor allem Biker, den Korridor für sich entdecken». Velofahrer werden unter diesem und neben der Autobahn durchgeführt, oben Betretverbote angebracht und die Landwirtschaftswege im Bereich des Korridors als Sackgassen konzipiert. Nater bedankte sich für die Unterstützung der Landwirte, der Salinen, von Naturschutzvereinen und Jagdgesellschaften. Für Letztere gebe es grundsätzlich keine Einschränkungen, lediglich das Gebot, im «Ökoband» sowie auf Wildtierüberführungen auf Jagd und Jagdeinrichtungen zu verzichten. Weil nicht nur Autobahnen zu überqueren sind, kommen auf Hauptstrassen im Kanton Aargau immer häufiger Wildwarnanlagen zum Einsatz. Warntafeln mit rot aufleuchtendem Dreieck mit Reh-Symbol machen auf ein anwesendes Tier und unmittelbare Gefahr aufmerksam. Die Erfahrungen mit den Anlagen seien gut, so Nater.

Potenzialraum Fricktal

Ein weiteres Thema der Fricktalkonferenz: die Möglichkeit, dem kantonalen Programm «Potenzialraum Fricktal» beizutreten. Ziel ist, dass die Gemeinden sich gemeinsam in der Wirtschaftsförderung engagieren. Um ins Programm aufgenommen zu werden, ist der Nachweis eines grösseren wirtschaftlichen Entwicklungspotenzials erforderlich, die Bereitschaft, gemeinsam mindestens 100 000 Franken pro Jahr zu investieren sowie die Einreichung eines umfangreichen Antragsdossiers bis 11. Oktober 2026. Eiken, Frick, Kaiseraugst, Kaisten, Laufenburg, Münchwilen, Rheinfelden, Sisseln und Stein (Gemeinderatsbeschlüsse Mai 2025) haben bereits ihr Interesse bekundet und sich im Grundsatz für eine Beteiligung ausgesprochen. Sie arbeiten an Konzept und Bewerbungsunterlagen mit und beabsichtigen, die Absichtserklärung zu unterzeichnen: Die Sitzung zur Konkretisierung des Antragsdossiers ist auf den 3. Juni 2026 angesetzt. Fricktal Regio koordiniert die Eingabe der Bewerbungsunterlagen.

Leitfaden aktualisieren

Im Rahmen des kantonalen Programms «Natur 2030, für einen vielseitigen und vernetzten Lebensraum Aargau», ging Victor Condrau, externer Planer, auf den Stand bei der Aktualisierung der Landschaftsentwicklungsprogramme (LEP) ein. Das aktuelle LEP Fricktal stammt aus den Jahren 2004/05. «Seither hat sich einiges verändert», so Condrau. Das LEP, dessen Webseite (www.lep-aargau.ch) mit jener des Aargauischen Geografischen Informationssystems (Agis) koordiniert wird, dient als Leitlinien für BNO-Revisionen und kantonale Programme. Ziel sei es, so Condrau, die aktualisierte Version im November 2027 der Abgeordnetenversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Für Landwirte sei des LEP besonders hilfreich, meinte Robert Schmid: «Um zu wissen, wo sie Gelder für ihre Aufwendungen im Naturschutz einfordern können.»

Verteilt wurde am Freitag das frisch gedruckte Regionale Entwicklungskonzept (REK), genehmigt an der AGV vom 4. März 2026. Es löst das REK aus dem Jahr 2008 ab und bezweckt die regionale Abstimmung der räumlichen Entwicklung in den Bereichen Siedlungsentwicklung und Mobilität, Natur und Landschaft.

Hohe Wertschöpfung im Fricktal

Im 2025 zählten die 32 Gemeinden des Fricktals 89 696 Einwohner/-innen (+34 % gegenüber 2002). Der Anteil an der Gesamtbevölkerung des Kantons Aargau beträgt 12,1 %. Die Zahl der Beschäftigten (Vollzeitäquivalent) betrug im Jahr 2022 34 394 (+ 29 % seit 2000, in Bezug auf den gesamten Kanton 12,3 %), die Wertschöpfung lag Ende 2022 bei 9,2 Mrd. Franken (+148 % seit 2000). Die Wertschöpfung pro Vollzeitäquivalent betrug 267 112 Franken (+92 % seit 2000). Im Verhältnis zum Kanton entspricht das einem Plus von 50 %. Dem Vorstand von Fricktal Regio gehören an: Robert Schmid, Gemeindeammann Böztal (Präsident), Gunthard Niederbäumer, Vizeammann Frick (Vizepräsident), Marion Wegner Hänggi, Frau Gemeindeammann Wallbach, Benedikt Gürtler, Gemeindeammann Obermumpf, Loris Gerometta, Gemeindeammann Möhlin, André Maier, Stadtrat Laufenburg, Claudia Rohrer, Stadtpräsidentin Rheinfelden und beratend Christian Brodmann, kantonaler Kreisplaner. (nfz)