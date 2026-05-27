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Kaisten bittet um Fläche aus dem Baulandtopf

  27.05.2026 Brennpunkt
Robert Schmid, Präsident von Fricktal Regio, informiert die Abgeordneten im Rampart in Frick. Foto: Simone Rufli
Robert Schmid, Präsident von Fricktal Regio, informiert die Abgeordneten im Rampart in Frick. Foto: Simone Rufli

Der Vorstand von Fricktal Regio und die Vertreterinnen und Vertreter von 27 der 32 Mitgliedergemeinden des Planungsverbands waren allesamt überrascht, als Zeiningens Gemeindepräsident Andreas Geiss am Freitagnachmittag im Rampart das Wort ergriff.

Simone Rufli

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