Kaiseraugster lehnen Bahnhofszone auch an der Urne ab

Knapper Entscheid in Kaiseraugst: In einer Referendumsabstimmung lehnen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Bahnhofszone mit 597 Nein zu 577 Ja knapp ab. Damit wird das Areal der Firma Thommen nicht umgezont. Die Stimmbeteiligung liegt bei 35,6 Prozent.

Bereits an der Einwohnergemeinde-Versammlung im November 2024 hatten sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit 96 Nein zu 90 Ja gegen eine Umzonung ausgesprochen. Weil der Entscheid damals sehr knapp ausfiel, ergriffen die vier Ortsparteien FDP, GLP, SP und SVP erfolgreich das Referendum. Deswegen kam das Geschäft nochmals vor das Stimmvolk. Mit dem Entscheid vom Sonntag bleibt das Firmenareal in der heutigen Arbeitszone, die Bahnhofszone ist in den kommenden Jahren vom Tisch. (vzu)