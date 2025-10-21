Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Kaiseraugst will Steuerfuss auf 50 Prozent senken

  21.10.2025 Kaiseraugst
Es geht noch tiefer: Mit einem Steuerfuss von 50 Prozent würde Kaiseraugst zur absoluten Spitzengruppe der steuergünstigen Gemeinden im Aargau gehören. Foto: zVg
Es geht noch tiefer: Mit einem Steuerfuss von 50 Prozent würde Kaiseraugst zur absoluten Spitzengruppe der steuergünstigen Gemeinden im Aargau gehören. Foto: zVg

Gemeindeversammlung entscheidet am 26. November

Die Gemeinde Kaiseraugst hat schon heute den mit Abstand tiefsten Steuerfuss im Fricktal. Jetzt soll er nochmals gesenkt werden – und zwar markant. Die Unterschiede im Fricktal werden immer grösser.

Valentin ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote