Kaiseraugst: Noch kein neuer Gemeindepräsident gewählt

In Kaiseraugst hat am Sonntag weder Markus Zumbach (SP) noch Jean Frey (SVP) die Wahl zum neuen Gemeindepräsidenten geschafft. Zumbach erhielt 533 Stimmen, Frey kam auf 506 Stimmen. Beide verpassten das absolute Mehr von 617 Stimmen. Am 22. Juni wird der zweite Wahlgang durchgeführt, dort wollen beide nochmals antreten. Die Stimmbeteiligung betrug 34,9 Prozent.

Die Wahl ist nötig geworden, weil Gemeindepräsidentin Françoise Moser (GLP) im vergangenen November überraschend per sofort zurücktrat.