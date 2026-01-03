Kafichränzli

Am Dienstag, 6. Januar, von 14 bis 17 Uhr, ladet der Landfrauenverein Oberhof zum Kaffichränzli im Vereinszimmer ein. Es gibt Kaffee, Tee und Kuchen, auch Spiele dürfen mitgebracht werden. Wer einen Taxidienst benötigt, kann sich bei Jasmin Koch melden (jasmin-koch@gmx.ch, 062 877 ...

Am Dienstag, 6. Januar, von 14 bis 17 Uhr, ladet der Landfrauenverein Oberhof zum Kaffichränzli im Vereinszimmer ein. Es gibt Kaffee, Tee und Kuchen, auch Spiele dürfen mitgebracht werden. Wer einen Taxidienst benötigt, kann sich bei Jasmin Koch melden (jasmin-koch@gmx.ch, 062 877 11 86). Die Landfrauen freuen sich auf einen gemütlichen Nachmittag. (mgt)