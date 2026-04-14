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Juseso-Ostertreffen

  14.04.2026 Gipf-Oberfrick

Rund 40 Jugendliche und junge Erwachsene trafen sich in Gipf-Oberfrick zum diesjährigen Ostertreffen der Juseso Fricktal. Dieses stand unter dem Motto «Greif nach den Sternen». In verschiedenen Gruppenstunden und Workshops setzten sich die Teilnehmenden kreativ mit dem Thema ...

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