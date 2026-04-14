Juseso-Ostertreffen

Rund 40 Jugendliche und junge Erwachsene trafen sich in Gipf-Oberfrick zum diesjährigen Ostertreffen der Juseso Fricktal. Dieses stand unter dem Motto «Greif nach den Sternen». In verschiedenen Gruppenstunden und Workshops setzten sich die Teilnehmenden kreativ mit dem Thema auseinander und brachten ihre Gedanken und Ideen auf vielfältige Weise zum Ausdruck. Ein besonderes Erlebnis war der Jugendkreuzweg am Karfreitag auf dem Sinnespfad in Gipf-Oberfrick, der die Jugendlichen spät abends in der Dunkelheit und unter dem Sternenhimmel in einer eindrücklichen Atmosphäre zum Nachdenken und Innehalten einlud. Am Samstag stand gemeinsames kreatives Arbeiten im Mittelpunkt: Die Jugendlichen gestalteten unter anderem ein grosses Graffiti-Bild sowie grosse Holzsterne und bereiteten damit intensiv den Osternachtsgottesdienst am Abend vor. Unter der Anleitung von Timo Sacher wurde hierfür eine Choreographie zum Song «Skyfall of Stars» einstudiert, an der sowohl Teilnehmende als auch Leitende mitwirkten. Die Osternachtsfeier selbst bildete am Samstagabend den feierlichen Abschluss des Treffens. Diese feierten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen mit der Gemeinde. Nach dem Beginn am Osterfeuer vor der Kirche zogen die Anwesenden in die dunkle Kirche ein. Mit Musik einer Live-Band, eindrucksvollen Lichteffekten und der einstudierten Choreographie wurde dann der Gottesdienst zu einem bewegenden Erlebnis in der gut gefüllten Kirche. (mgt)