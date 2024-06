Jungschützen im Sparblig

Mitte Juni fand im Schützenhaus Sparblig in Gansingen das Jungschützen-Wettschiessen des Bezirks Laufenburg unter der Leitung des Schützenvereins Gansingen statt. Insgesamt 103 Jungschützinnen, Jungschützen und drei Jugendliche, aus acht Vereinen des Bezirks Laufenburg, nahmen an diesem Wettbewerb teil und traten gegeneinander an. 62 Jungschützen und Jungschützinnen und zwei U15 konnten mit einem Kranz nach Hause gehen.

Das Wettschiessen konnte Luca Moser vom Schützenverein Gansingen mit 90 Punkten und einem Tiefschuss von 96 für sich entscheiden. Den zweiten Platz belegte Jelena Schär von den Feldschützen Kaisten ebenfalls mit 90 Punkten, jedoch mit einem Tiefschuss von 87. Den dritten Platz sicherte sich Julia Jehle vom Freien Schiessverein Frick mit 89 Punkten und einem Tiefschuss von 90. In der Gruppenwertung sicherte sich die Gruppe «Sparblig 1» vom Schiessverein Gansingen den Sieg vor der Gruppe «Frick 1» vom Freien Schiessverein Frick und der Gruppe «Kaisten 1» von den Feldschützen Kaisten.

In der Vereinswertung gewann der Schiessverein Gansingen bereits zum achten Mal in Folge vor dem Freien Schiessverein Frick und der Schützengesellschaft Wölflinswil.

Bei den U15-Junioren nahmen drei Schützen am Wettschiessen teil, der erste Platz ging an Kilian Erdin vom Schützenverein Gansingen. Bei den Leitern gewann Benjamin Ries von den Feldschützen vor Mathias Senn vom Schiessverein Gansingen und André Erdin, ebenfalls vom Schiessverein Gansingen. (mgt)