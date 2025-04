Junge Verstärkung im Vorstand

Damenturnverein Möhlin

Die Generalversammlung des DTV Möhlin dankte Monica Clausen für ihr engagiertes Wirken während zehn Jahren im Vorstand. Sie wurde sehr geschätzt, wie sie immer nochmals alles hinterfragte und stets eine Antwort bereithielt. Neu in den Vorstand wurden zwei junge Damen gewählt: Charlotte Kieffer und Cynthia Haller.

Die Versammlung blickte zurück auf zahlreiche Höhepunkte im Jahr 2024: Die Trainings waren abwechslungsreich (Body Balance, Pilates, Zumba, Spiele und Schnurball), am Turnfest in Sulz-Laufenburg glänzten besonders die Schnurballfrauen mit einem zweiten Platz und auch die Vereinsreise war unvergesslich, unter anderem mit einer Töffli-Tour am zweiten Tag. Die GV schloss mit einem Dank an alle Mitglieder und Leiterinnen für ihr Engagement und der Vorfreude auf die kommenden Highlights, so zum Beispiel die Teilnahme kommenden Juni am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne. (mgt)