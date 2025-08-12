Immobilien
Junge Fachleute planen Rheinregion

  12.08.2025 Nordwestschweiz

70 Studierende und junge Fachleute aus den Bereichen Planung, Architektur, Kunst und Soziologie erarbeiten in Teams Zukunftskonzepte für die Region. Ziel dieser Sommer-Akademie ist es, in gemeinsamen Entwürfen den Raum Hochrhein mit seinen Landschaftsqualitäten in Wert zu setzen. ...

