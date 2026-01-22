Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Jung, aber erfahren

  22.01.2026 Stein, Sport

Adrian Blaser wird Headcoach beim TV Stein

Für die Saison 2026/2027 verpflichtet der TV Stein den 33-jährigen Adrian Blaser aus Möhlin als Trainer der 1. Mannschaft für die nächsten drei Jahre.

Trotz seines jungen Alters bringt Adrian Blaser bereits sehr ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote