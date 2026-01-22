Jung, aber erfahren

Für die Saison 2026/2027 verpflichtet der TV Stein den 33-jährigen Adrian Blaser aus Möhlin als Trainer der 1. Mannschaft für die nächsten drei Jahre.

Adrian Blaser wird Headcoach beim TV Stein

Für die Saison 2026/2027 verpflichtet der TV Stein den 33-jährigen Adrian Blaser aus Möhlin als Trainer der 1. Mannschaft für die nächsten drei Jahre.

Trotz seines jungen Alters bringt Adrian Blaser bereits sehr viel Know-how als Handball-Trainer mit. Vor allem im Nachwuchsbereich war der neue Cheftrainer im Fricktal bei verschiedenen Vereinen tätig und nutzte die Gelegenheit, um sehr viel Erfahrung auf höchster Ebene zu sammeln.

Auf die kommende Spielzeit hin will die sportliche Leitung des TV Stein zusammen mit Adrian Blaser an der Seitenlinie der SG TV Stein nochmals einen Schritt vorwärts machen. «Dabei sollen zusätzlich die Spieler aus dem eigenen Nachwuchs kontinuierlich an den Aktivbereich herangeführt werden», erklärt der Handballchef Roman «Römer» Brogli. Auch der Sportchef Daniel «Griech» Saridis ist mehr als erfreut über die Verpflichtung von Adrian Blaser: «Mit ‹Buur› gewinnen wir einen waschechten Fricktaler Handballkenner, der unsere Routiniers fordert und die Jungen fördert.»

Fürs «Eis» gilt es aber aktuell noch den Fokus auf die laufende Saison zu richten. Als momentaner Tabellenleader der 3.-Liga-Gruppe 7 ist noch alles möglich.

Bereits am kommenden Samstag steht das nächste Spiel und damit die nächste Bewährungsprobe an. Anwurf ist um 17.00 Uhr in der Mülimatt-Halle gegen die Mannschaft von Handball Brugg 2. (ds/)