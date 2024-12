Jules Kasper gewinnt den «Newcomer»-Award

14-jähriger BMX-Fahrer zuoberst auf dem Podest

In der Curlinghalle in Baden-Dättwil fand der kantonale Nachwuchsanlass für Aargauer Leistungssportlerinnen und -sportler statt. Als Highlight des Abends wurde Jules Kasper zum «Aargauer Newcomer» des Jahres gewählt.

Es hat Tradition, dass die Aargauer Nachwuchstalente, die am Nachwuchsanlass des Kantons Aargau teilnehmen, im Rahmen des Events die Sportart ausprobieren, welche der oder die amtierende Aargauer Sportler/-in des Jahres ausübt. Letztes Jahr wurde nach der Wahl von Noel Ott Beachsoccer gespielt, in diesem Jahr war nun Curling an der Reihe aufgrund des Sieges des Teams Tirinzoni vom Curling Club Aarau. Da die Aarauer Weltklasse Curlerinnen derzeit aber an einem internationalen Turnier in Japan weilen, übernahm Christian Hoffmann des CC Baden die Leitung der «Curling-Schnupperlektion» für die Nachwuchstalente. Er ist OK-Präsident des Baden Masters, des prestigeträchtigen Curling-Turniers, das jeweils im August die Curling-Saison der Elite einläutet und zu den «Aargau TopSport»-Events zählt. Hoffmann zeigte den angehenden Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern unterstützt durch Junioren des CC Baden, wie man sich auf dem Eis bewegt und wie ein Curlingstein korrekt gespielt wird. Insgesamt nahmen rund 30 Sporttalente aus dem Aargau und rund 40 Begleitpersonen – Eltern, Funktionäre und Gäste – am Nachwuchsanlass teil. Dieser wurde bereits zum achten Mal von der Sektion Sport des Kantons Aargau organisiert. «Der kantonale Nachwuchsanlass ist mittlerweile zu einem festen Termin im Kalender des Aargauer Sportnachwuchses geworden. Das freut uns, denn mit diesem Anlass wollen wir einerseits die Leistungen der Aargauer Nachwuchstalente würdigen und andererseits die Vernetzung zwischen den jungen Sportlerinnen und Sportlern und deren Eltern fördern», sagt Ariane Knörr, Verantwortliche Leistungssport bei der Sektion Sport.

Erfolgreicher Nachwuchs

Nach dem gemeinsamen Nachtessen lancierte Regierungsrat Alex Hürzeler mit seinem Grusswort den Höhepunkt des Abends – die Vergabe des «Newcomer»-Awards für herausragende Resultate und Erfolge im Jahr 2024. Für den Aargauer Sportdirektor war es einer der letzten öffentlichen Auftritte als Regierungsrat. Zum Ende dieses Jahres tritt er nach insgesamt 16 Jahren in der Regierung zurück. Der diesjährige Sieger ist der BMX-Fahrer Jules Kasper. Der junge Athlet aus Zetzwil hat in diesem Jahr seinen bereits fünften Europameistertitel in Folge gewinnen können. Diesmal setzte er sich in der Altersklasse U15 durch. Zusätzlich sicherte er sich zwei zweite Ränge an den Schweizer Meisterschaften – dort startete er in der Kategorie U17 – und am Swiss Challenge Cup Boys, wo er ebenfalls in der älteren Kategorie an den Start ging. «Die Auszeichnung als Newcomer des Jahres bedeutet mir sehr viel. Ich finde es cool, dass ich mit meinen Leistungen die Nummer eins im Aargauer Nachwuchssport bin in diesem Jahr – das ist eine Ehre für mich», sagt Jules Kasper.

Die Ränge zwei und drei sicherten sich Shana Huber (Mountainbike) und Leo Saraiva (Snowboard Freestyle). Huber kürte sich in der Altersklasse U15 zur Jugend-Europameisterin und wurde zudem Vize-Schweizereisterin im Radquer und im Mountainbike – beides in der U17-Kategorie. Saraiva sicherte sich den Toursieg von Swiss Snowboard und erreichte diverse erste Plätze an Europacups. (mgt/nfz)