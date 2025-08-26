JUGI ZUZGEN AN DEN FRICKTAL GAMES: DREIMAL SILBER

Mit 15 Kindern war die Jugi vom STV Zuzgen am Start bei den Fricktal Games in Schupfart. Es war bereits alles vorbereitet für die vier Disziplinen Bänklifussball, Brennball, Junior Strong Man Run (Hindernislauf) und Pendelstafette. Positive Energie und auch etwas Aufregung fesselten die ...

Mit 15 Kindern war die Jugi vom STV Zuzgen am Start bei den Fricktal Games in Schupfart. Es war bereits alles vorbereitet für die vier Disziplinen Bänklifussball, Brennball, Junior Strong Man Run (Hindernislauf) und Pendelstafette. Positive Energie und auch etwas Aufregung fesselten die Kinder und voller Enthusiasmus und Kampfgeist starteten sie in die Wettkämpfe. Das Team der «Kleinen Jugi» startete als Mixed-Team in der Kategorie U11 Boys und das Team der «Grossen Jugi» startet in der Kategorie U14 Girls. Mit ganz viel Teamgeist gab jedes Kind sein Bestes und am Rand feuerten die Kinder sich gegenseitig lautstark an. So durfte sich am Ende des Tages das Team der «Kleinen Jugi» verdient als dreifacher Silbermedaillen-Gewinner feiern lassen in den Kategorien Brennball, Junior Strong Man Run und Pendelstafette. Neben der Freude über die tollen Resultate war der Spass an der riesigen Wasserrutschbahn des Hindernislaufs ein weiteres Highlight des Tages. (mgt)



