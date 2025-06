Auch 30 Kinder der Jugi und Mädchenriege Schupfart zeigten am Jugendturnfest, wofür sie in den vergangenen Monaten trainiert hatten. Zwischen den Wettkämpfen blieb auch genügend Zeit für das eine oder andere Softeis und eine Abkühlung am Brunnen. Zuletzt starteten ...

Auch 30 Kinder der Jugi und Mädchenriege Schupfart zeigten am Jugendturnfest, wofür sie in den vergangenen Monaten trainiert hatten. Zwischen den Wettkämpfen blieb auch genügend Zeit für das eine oder andere Softeis und eine Abkühlung am Brunnen. Zuletzt starteten die Kinder gemeinsam im Weitsprung und zeigten trotz Hitze nochmals vollen Einsatz. Mit einer Gesamtpunktzahl von 24.88 durfte sich die Jugi und Mädchenriege Schupfart über den starken 5. Rang in der 2. Stärkeklasse freuen. (mgt)