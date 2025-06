JUGI EIKEN AN DER LEICHTATHLETIK-EINKAMPF-MEISTERSCHAFT

Mit viel Teamgeist und sportlichem Ehrgeiz nahm die Jugendriege Eiken an der Fricktaler Leichtathletik-Einkampf-Meisterschaft teil. In den Disziplinen Sprint, Weitsprung, Ballwurf und Kugelstossen gaben die jungen Athletinnen und Athleten ihr Bestes. Auch wenn es am Ende für keinen ...

Mit viel Teamgeist und sportlichem Ehrgeiz nahm die Jugendriege Eiken an der Fricktaler Leichtathletik-Einkampf-Meisterschaft teil. In den Disziplinen Sprint, Weitsprung, Ballwurf und Kugelstossen gaben die jungen Athletinnen und Athleten ihr Bestes. Auch wenn es am Ende für keinen Podestplatz reichte, war die Freude am Sport und der Gemeinschaft deutlich spürbar. (mgt)