Jugendliche musizieren gemeinsam

Projekt-Workshop der Musikschule Frick

Rund 60 Schülerinnen und Schüler fanden sich am vergangenen Samstagmorgen zum Projekt-Workshop «Brass and Wood together» in der Aula des Oberstufenschulhaus Ebnet ein.

Im ersten Teil wurde in den einzelnen Instrumentengruppen geprobt. Nach der Pause wurden die Stücke zu einem grossen Ganzen zusammengesetzt und am Schluss, um die Mittagszeit, durften Eltern und Bekannte bereits die Resultate des Workshops in Form eines kurzen Konzertes geniessen.

Unterstützung durch die Jugendmusik oberes Fricktal

Den Kern des Orchesters bildete die Jugendmusik oberes Fricktal und damit eine Gruppe bereits konzerterfahrener Jugendlicher. Die Jugendmusik oberes Fricktal wirkt als eigenständiger Verein, arbeitet sehr eng mit der Musikschule zusammen und stellt ein Bindeglied zwischen den Ensembles der Musikschule und den Musikvereinen in den Dörfern dar. Beim Projekt-Workshop «Brass and Wood» hatten daneben aber Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen die Möglichkeit zum Mitmachen, die Jüngsten sogar schon im ersten Unterrichtsjahr.

Das Projekt wurde von der gesamten Fachgruppe der Bläser-Lehrpersonen auf die Beine gestellt mit dem Ziel, möglichst allen Schülerinnen und Schülern die Erfahrung zu ermöglichen, in einer grossen Formation mitzuspielen. Organisiert wurde der Anlass vom langjährigen Klarinettenlehrer Robert Burren, geleitet wurden die Ensembles von Florian Zimmermann (Leitung Ensemble Young Players) sowie Roman Wernli (Leitung Gesamtorchester). (mgt)