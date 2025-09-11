Jugendclub Pirol baut Ziegelburgen

Behausungen und Nistmöglichkeiten für Wildbienen und Eidechsen

Seit Jahren leitet Sandra Belser aus Wölflinswil mit viel Herzblut den Jugendclub Pirol. Sieben Naturschutzvereine des oberen Fricktals, angefangen in Eiken bis hin nach Wölflinswil, organisieren pro Jahr je einen Anlass für die Jugendlichen im Primarschulalter. So trafen sich am letzten Samstag interessierte Jugendliche in Wittnau zum Bau von zwei Ziegelburgen. Die Idee war, Behausungen und Nistmöglichkeiten für Wildbienen und Eidechsen zu erstellen. Den geeigneten Platz stellten Rahel und Daniel Buchmann in ihrem Rebberg zur Verfügung.

Mit tatkräftiger Unterstützung der Jugendlichen ging es darum, ähnlich einer Crèmeschnitte, abwechslungsweise Sand- und Ziegelschichten zu legen. Das Ziel war, zwei Burgen aus je rund acht bis zehn Schichten zu bauen.

Erfreulich war, mit welcher Begeisterung die Jugendlichen ans Werk gingen und auch bis am Schluss nicht nachliessen. Nach getaner Arbeit durfte die Gruppe den Nachmittag bei Buchmanns ausklingen lassen. (mgt)

Wer auch gerne bei spannenden Exkursionen, Ausflügen oder Pflegeeinsätzen mitmachen möchte und bis jetzt noch nicht beim Jugendclub Mitglied ist, melde sich bei Sandra Belser, Wolfig 317, 5063 Wölflinswil, Tel. 062 877 16 25.