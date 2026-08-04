Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Jugendarbeit in Oeschgen

  04.08.2026 Oeschgen

Das «Jugendkafi (JuCA)» ist ein wichtiger Begegnungsort für Jugendliche in der Gemeinde und wird derzeit von einem Jugendarbeiter mit grossem Engagement betreut. Hier treffen sich Schüler zwischen der 5. bis 9. Klasse alle zwei Wochen, um ihre Freizeit gemeinsam zu verbringen. ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote