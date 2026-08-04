Jugendarbeit in Oeschgen

Das «Jugendkafi (JuCA)» ist ein wichtiger Begegnungsort für Jugendliche in der Gemeinde und wird derzeit von einem Jugendarbeiter mit grossem Engagement betreut. Hier treffen sich Schüler zwischen der 5. bis 9. Klasse alle zwei Wochen, um ihre Freizeit gemeinsam zu verbringen. ...

Das «Jugendkafi (JuCA)» ist ein wichtiger Begegnungsort für Jugendliche in der Gemeinde und wird derzeit von einem Jugendarbeiter mit grossem Engagement betreut. Hier treffen sich Schüler zwischen der 5. bis 9. Klasse alle zwei Wochen, um ihre Freizeit gemeinsam zu verbringen. Raum und Zeit für den Austausch und gemeinsame Aktivitäten stehen im Vordergrund. Der Gemeinderat prüft nun alle Optionen für eine Weiterführung. Sei es auf professioneller wie auch ehrenamtlicher Basis. Dafür soll auch die Oeschger Bevölkerung einbezogen werden und deshalb werden Personen gesucht, die Freude an der Arbeit mit Jugendlichen haben und bereit sind, sich ehrenamtlich einzubringen. Dazu gehört insbesondere für eine angenehme und respektvolle Atmosphäre zu sorgen, als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen und bei Bedarf unterstützend einzugreifen. Ebenso geht es darum, Begegnungen zu ermöglichen und die Jugendlichen in ihrer selbstbestimmten Freizeitgestaltung zu begleiten. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich bis zum 17. August bei Vesna Wöhler zu melden und den Jugendtreff aktiv mitzugestalten. Mit ihrem Engagement leisten Sie einen wichtigen Beitrag für das Freizeitangebot und das gesellschaftliche Miteinander in der Gemeinde.

Bei weiteren Fragen steht Gemeinderätin Vesna Wöhler gerne zur Verfügung, Tel. 076 569 00 18 oder vesna.woehler@oeschgen.ch

(mgt)