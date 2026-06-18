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Jugend Sulz zeigt starken Einsatz

  18.06.2026 Sulz, Sport
Die 16 Bodenturnerinnen der Jugend Sulz. Foto: zVg
Die 16 Bodenturnerinnen der Jugend Sulz. Foto: zVg

27. Rang in Seengen

Seengen, das Dorf am Hallwilersee, war Austragungsort eines Regionalturnfestes, bei welchem die Jugend Sulz den dreiteiligen Vereinswettkampf absolvierte.

Bereits im ersten Wettkampfteil setzte die Jugend Sulz ein Ausrufezeichen. Die zwölf Steinheberinnen ...

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