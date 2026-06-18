Jugend Sulz zeigt starken Einsatz

Bereits im ersten Wettkampfteil setzte die Jugend Sulz ein Ausrufezeichen. Die zwölf Steinheberinnen ...

27. Rang in Seengen

Seengen, das Dorf am Hallwilersee, war Austragungsort eines Regionalturnfestes, bei welchem die Jugend Sulz den dreiteiligen Vereinswettkampf absolvierte.

Bereits im ersten Wettkampfteil setzte die Jugend Sulz ein Ausrufezeichen. Die zwölf Steinheberinnen überzeugten mit dem 4- und 6-Kilogramm-Stein und erreichten die Note 9,88. Parallel dazu, im Hindernislauf, wussten die 47 Turnerinnen und Turner zu gefallen. Mit viel Einsatzbereitschaft und Teamgeist meisterten sie den anspruchsvollen Parcours und wurden mit einer 9,02 belohnt.

Im zweiten Wettkampfteil präsentierten 16 Turnerinnen ihr neues Bodenprogramm. Unter der erstmaligen Leitung von Deborah Senn gelang eine elegante und ausdrucksstarke Vorführung, die vom Wertungsgericht mit der Note 8,59 bewertet wurde. Eine Turnfestpremiere feierte die Jugend Sulz im Ballweitwurf. Die 16 Mädchen und Knaben meisterten ihre neue Disziplin erfreulich gut und erzielten eine 8,80.

Weniger erfolgreich verlief der Unihockeyparcours. Die 30 teilnehmenden Turnerinnen und Turner, darunter viele ganz junge Sportlerinnen ohne Turnfesterfahrung, hatten einen anspruchsvollen Parcours in Dreiergruppen zu absolvieren. Einsatz und Motivation waren top, es fehlte teilweise an der Konzentration und am Wettkampfglück. Die Note 7,23 entsprach nicht den Erwartungen und sorgte für eine Ernüchterung im Sulzer Lager. Im dritten Wettkampfteil zeigte die Jugend Sulz nochmals ihr Können. Das anspruchsvolle Reckprogramm wurde von 16 Turnerinnen und Turnern präsentiert. Die Wertungsrichter honorierten die Darbietung mit der Note 8,50.

Für einen Höhepunkt sorgte anschliessend der Weitsprung. Die 24 eingesetzten Turnerinnen und Turner übertrafen zahlreiche Trainingsresultate. Die ausgezeichnete Note 9,44 bestätigte die starke Leistung.

Den Abschluss bildete der Spieltest Allround. In diesem zweiten Jugendparcours waren insbesondere Koordination, Ausdauer und Konzentration gefragt. Die Aufgabe gelang der Sulzer Jugend jedoch nicht wunschgemäss. Die vielen Einsätze machten sich bemerkbar, und mit einer Gesamtnote im 3. Wettkampfteil von 7,21 fiel das Resultat deutlich unter den Erwartungen aus. Damit rückte auch die Hoffnung auf einen Spitzenplatz in der Schlussrangliste in weite Ferne. Mit insgesamt 197 geturnten Einsätzen – mehr als doppelt so vielen wie die geforderten 90 – gehörte sie zu den grössten Jugend riegen des gesamten Teilnehmer feldes. In der höchsten Stärkeklasse mit über 50 Vereinen resultierte schliesslich der 27. Schlussrang. (mgt)