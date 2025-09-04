JUBILÄUMSREISE FTV MÖHLIN

Um das 80-Jahr-Jubiläum ausgiebig zu feiern, reisten 32 Turnerinnen nach Rüdesheim am Rhein. Bei der Stadtführung überquerte man auch die legendäre Drosselgasse. Eine Weindegustation vom Rheingauer Wein durfte nicht fehlen. Das weitere Programm war sehr vielseitig. Der ...

Um das 80-Jahr-Jubiläum ausgiebig zu feiern, reisten 32 Turnerinnen nach Rüdesheim am Rhein. Bei der Stadtführung überquerte man auch die legendäre Drosselgasse. Eine Weindegustation vom Rheingauer Wein durfte nicht fehlen. Das weitere Programm war sehr vielseitig. Der Besuch des Niederwald-Friedensdenkmals mit der willensstarken «Germania», die zuoberst auf dem Sockel steht, beeindruckte. Danach ging es auf das Schiff Richtung Loreley-Felsen mit Blick auf die vielen Burgen links und rechts des Rheins. Zu schnell gingen die drei Tage um. Es waren von Priska Scheuner super organisierte Tage. Es fehlte an nichts und Niki Scheuner tat das Seine dazu. (mgt)



