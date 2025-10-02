Immobilien
JUBILÄUMSREISE FRAUENRIEGE FRICK

  02.10.2025 Frick
Foto: zVg
Foto: zVg

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Frauenriege reisten 19 gutgelaunte Frauen vom 5. bis 7. September ins Engadin, wo sie mit strahlendem Sonnenschein begrüsst wurden. Wetterfest wie sie waren, reisten die einen mit dem Bus nach Tarasp und wanderten zurück nach Scuol. Ein ...

