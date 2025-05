Am Freitag, 23. Mai, findet im Kanton Aargau die Lange Nacht der Kirchen statt. Die reformierte Kirchgemeinde Mandach feiert in diesem Rahmen ein grosses Jubiläumsfest. Ab 17.00 Uhr sind alle eingeladen, das 10-jährige Bestehen der Alters- und Jugendwohnungen an der Pfründmatt in ...