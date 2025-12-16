Jubiläumsbuch rundet besonderes Jahr ab

Das Jahr 2025 war für die Pontoniere Schwaderloch insbesondere durch das 125-Jahr-Jubiläum geprägt. Dazu gehörte unter anderem eine Jubiläumsreise sowie eine neu zusammengefasste Vereinsgeschichte.

Präsident Yannic Benz konnte 41 Vereinsmitglieder zur Generalversammlung des Pontonier-Fahrvereins Schwaderloch begrüssen. Zum Auftakt streifte er kurz die Jubiläumsreise im September und machte den Hinweis auf die neu zusammengefasste Vereinsgeschichte, welche seit kurzem auf der Webseite für alle Interessierten ersichtlich ist. Zunächst präsentierte Yannic Benz in seinem Jahresrückblick Fotos von den Vereinstätigkeiten, darunter das Skiweekend in Arosa, der Einsatz an der Raiffeisen-GV, der Jassplausch oder die Jubiläumsreise mit einem Extrazug nach Luzern und dann auf das Stanserhorn mit rund 90 Teilnehmern. Zudem blickte er auf das wiederum erfolgreiche Fischessen sowie den umfangreichen Umbau des Vereinshauses zurück. Im Anschluss war Fahrchef Fabian Frei für den sportlichen Rückblick verantwortlich. Die Highlights in dieser Saison waren zwei dritte Plätze beim Eidgenössischen in Schmerikon. Einerseits schafften es die Schwaderlocher bei der Vereinswertung zum fünften Mal in Folge (seit 2012) auf das Podest. A ndererseits konnten Jérôme Huber und Chris Eckert beim wichtigsten Wettkampf im Pontoniersport den Sprung auf das Podest schaffen. Insgesamt erreichten die Wettkämpfer über alle Wettfahren eine solide Kranzquote von 50 Prozent und mehrere Top-10-Platzierungen sowie einen weiteren Podestplatz beim Oldie Cup durch Max und Rafael Hug.

Jahresrechnung, Budget und Jahresprogramm 2026

Weiter ging es mit der Übersicht über Einnahmen und Ausgaben durch Kassier Jérôme Huber. Hohe Ausgaben verzeichnete der Verein beim Umbau des Vereinshauses, der Sanierung der Zufahrtsstrasse und bei der Jubiläumsreise. Demgegenüber stand wieder ein erfreulicher Gewinn beim Fischessen. Anschliessend wurde beim Apéro auf das tolle Vereinsjahr angestossen und zum Jubiläum das Vereinslied angestimmt. Nach der Pause ging es um das Budget sowie das Jahresprogramm für 2026. Ausserordentliche Ausgaben tätigt der Verein für die Aufbewahrung der alten Vereinsfahne, welche von 1966 bis 2023 ihren Dienst leistete, sowie für einen Defibrillator, welcher von aussen zugänglich beim Vereinshaus angebracht werden soll. Die wichtigsten Termine im kommenden Jahr sind das Fischessen vom 15. bis 17. Mai und die Vereinsreise Ende Juni. Im sportlichen Bereich stehen Wettkämpfe in Brugg, Aarau, Wynau und Basel auf dem Programm. Höhepunkt ist die Schweizermeisterschaft in Wallbach am 20. und 21. Juni.

Mitgliederbewegungen

Im Vorstand kommt es zu einer Neubesetzung. Remo Mösli hatte das Amt des Jungpontonierleiters übergangsmässig für ein Jahr übernommen, nachdem er zuvor bereits fünf Jahre als Stellvertreter für den Nachwuchs tätig war. Als Nachfolger konnte mit Daniel Vögeli ein erfahrener Pontonier für dieses wichtige Amt gewonnen werden. Einem Austritt standen erfreulicherweise drei Neueintritte gegenüber.

Ehrungen

In diesem Jahr konnten zwei Mitglieder für ihre lange Vereinszugehörigkeit geehrt werden. Mit Fotos aus dem Archiv sowie der Zusammenstellung der Tätigkeiten im Verein blickte der Präsident auf 25 Jahre Vereinstreue von Ronnie Binder zurück. Im Anschluss wurde Hermann Vögeli für unglaubliche 80 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Der 95-jährige ist das älteste Mitglied im Verein. Er nimmt natürlich nicht mehr am Vereinsleben teil, war aber bis ins hohe Alter noch regelmässig bei Vereinsanlässen dabei.

Unter «Verschiedenes» informierte der Präsident noch über aktuelle und geplante Vorhaben innerhalb des Vereins, über Informationen vom Pontonier-Verband sowie von der Armee und zum Abschluss präsentierte er das neue Jubiläumsbuch über 125 Jahre Vereinsgeschichte. (mgt)