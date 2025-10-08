Jubiläums-Saison – Part II

Die Jubiläumssaison geht weiter: Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen – an der Hela am kommenden Wochenende erwartet die Besucher in der Volley-Beiz ein spannender Rückblick und ein Jubiläums-Burger.

Melanie Kägi

Die Volley-Beiz an der hela (kommendes Wochenende) vor der Stadthalle wird dieses Jahr zu einer kleinen Zeitreise. Fotos aus den vergangenen 20 Jahren schmücken die Hütte, und im eigens gestalteten Vereinsheft «MatchPOINT» lassen sich in einem Quiz das Vereinswissen testen und besondere Momente und Highlights aus zwei Jahrzehnten Vereinsgeschichte entdecken.

Auch kulinarisch wird es besonders: Es gibt wieder die bekannten und beliebten Burger-Variationen – vom klassischen Rindsburger über die vegetarische Version bis hin zum Raclette-Burger – sowie eine Jubiläums-Neuheit: den «Smashiversary Burger». Was genau drinsteckt, bleibt bis zur hela ein Geheimnis.

Saison voller Highlights

Bereits Ende August hatte die Jubiläumssaison ihren Auftakt: Bei den Beach Finals in Kaisten trafen die besten Teams des Kantons aufeinander und spielten um den Titel des Aargauer Meisters. Das Beer-Pong-Turnier sorgte am Abend dafür, dass die Teams bis spät ihre Treffsicherheit unter Beweis stellten.

Nach der hela folgt das Volley-Grümpeli, Ende November steht in Laufenburg das Plauschturnier auf dem Programm. Ergänzt wird es durch ein Teqvoly-Turnier. Teqvoly ist eine Mischung aus Volleyball und Tischtennis. Anmelden kann man sich auf der Webseite: smash05.ch.

Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten wurde 2005 gegründet und hat sich seither als feste Adresse für Volleyball in der Region etabliert. Mit seiner Jubiläumssaison zeigt der Verein nicht nur sportliche Präsenz, sondern auch, wie fest er in der lokalen Gemeinschaft verankert ist.