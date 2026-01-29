JUBILÄUMS-LOTTO SVP WÖLFLINSWIL

Wie jedes Jahr am letzten Sonntag im Monat Januar fand das allseits beliebte Lotto der SVP-Ortspartei Wölflinswil im grossen Saal des Landgasthofs Ochsen statt. Dieses Jahr durfte die 20. Auflage dieser beliebten Veranstaltung gefeiert werden.

Auch dieses Mal wurde das Lotto von vielen Parteimitgliedern, Sympathisanten und Gästen besucht. Zu gewinnen gab es schöne Geschenkkörbe mit Lebensmitteln, zudem noch Fleisch- und Speckpreise. Die vielen glücklichen Gewinner durften wert- und gehaltvolle Sachpreise nach Hause nehmen.

Auf dem Bild (von links): Niklaus Gander (SVP Wölflinswil), Gemeinderat Marco Bürgi (SVP Zeihen), Martha Gander (SVP Wölflinswil), Nationalrat Christoph Riner (SVP Zeihen), Gemeindeammann Nathalie Deiss (FDP Zeihen), Grossrat Alex Reimann (SVP Wölflinswil) und alt Grossrat Roger Fricker (SVP Oberhof). (mgt)