Jubiläums-hela mit neuem Präsidenten

An der Generalversammlung hat die Genossenschaft Herbstmesse Laufenburg (hela) einen neuen Präsidenten gewählt. Patrick Bernhart übernimmt den Vorsitz von Raffael Blaser, der sein Präsidentenamt nach zehn Jahren abgibt. Die bevorstehende Jubiläums-hela – die traditionelle Herbstmesse findet zum 75. Mal statt.

Gerade erst beginnt der Sommer, doch die Verantwortlichen der Laufenburger Herbstmesse hela sind mit ihren Gedanken bereits im Herbst: Schliesslich findet der traditionelle Anlass in diesem Jahr zum 75. Mal statt. Ihre erste Austragung feierte die hela 1948. In der langen Geschichte gab es nur drei Jahre ohne hela: 1957 verzichtete man aufgrund der 750-Jahr-Feier der Stadt Laufenburg auf eine Durchführung, 2020 und 2021 musste die hela aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Im Jubiläumsjahr findet im Vorstand der Genossenschaft ein Präsidentenwechsel statt. An der Generalversammlung gab Raffael Blaser nach elf Jahren im Vorstand – davon zehn als Präsident – sein Amt ab. Als Nachfolger wurde Patrick Bernhart gewählt. Der gebürtige Bündner wohnt seit 2015 in Laufenburg und ist vielseitig engagiert. «Ich fühle mich verbunden mit der Stadt. Die hela gehört für mich zu Laufenburg und ich freue mich, dass ich das Amt des Präsidenten übernehmen und die lange Tradition weiterschreiben darf», so Patrick Bernhart. Raffael Blaser blickt auf seine lange Amtszeit positiv zurück: «Es machte viel Freude, die hela mitzuprägen. Sie ist mir sehr ans Herz gewachsen. Nun möchte ich mehr Zeit für meine Familie haben und freue mich, die hela künftig als Besucher zu erleben.» Selbstverständlich werde er seinem Nachfolger mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die bisherigen Vorstandsmitglieder Roland Kaufmann, Corinne Herzog, Sigi Eschbach, John Warpelin und Marc Fischer wurden an der GV wiedergewählt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Lukas Leuenberger, der bereits im Vorjahr erstmals als neuer Messe-Chef im Einsatz stand.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Jubiläums-hela findet vom 10. bis 12. Oktober 2025 statt. Selbstverständlich laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. «Raffael Blaser und ich sind gemeinsam mit dem Vorstand daran, ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen», so Patrick Bernhart. Klar ist, dass dabei wieder die drei Eckpfeiler Gewerbeschau, Markt und Chilbi im Zentrum stehen. «Es wird aber sicher auch die eine oder andere Überraschung geben», ergänzt Raffael Blaser. (mgt)

News zum Programm und den Specials gibt es auf der Webseite www.hela-messe.ch,demInstagram-Kanal @hela_messe und in den Medien.