Jubiläum von «Tischlein deck dich»

Am vergangenen Montag durfte das «Tischlein deck dich»-Team (Tdd) von Rheinfelden sein 15-jähriges Bestehen feiern. Im Oktober 2010 gründeten einige Frauen des gemeinnützigen Frauenvereins, unter der Leitung von Charlotte Burkhard, eine Abgabestelle von Tdd in Rheinfelden. Diese befindet sich in der ehemaligen Militärküche beim Hugenfeld Schulhaus.

Die Organisation Tdd hat Sitz in Winterthur und betreibt zurzeit 169 Abgabestellen in der ganzen Schweiz. Rund 4500 Helferinnen und Helfer arbeiten ehrenamtlich mit. Einwandfreie, überschüssige Lebensmittel werden vor der Vernichtung bewahrt und an Bedürftige abgegeben. Die Sozialdienste der Kirchen und der Stadt klären die finanzielle Situation der Interessenten und geben an armutsbetroffene Menschen Bezugskarten ab. Nach Vorweisung dieser Kundenkarte und Bezahlung eines symbolischen Frankens erhalten sie einmal pro Woche zwei Taschen gefüllt mit Lebensmittelspenden.

In der Schweiz wurden im vergangenen Jahr so 6000 Tonnen Lebensmittel gerettet und an 31 400 bedürftige Menschen verteilt. Aktuell arbeiten in Rheinfelden 37 Helferinnen und Helfer mit grossem Engagement und Freude mit. (mgt)