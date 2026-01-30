Jubiläen und Ehrungen

Präsidentin Monica Rubin begrüsste am 23. Januar 36 Anwesende zur 6. Generalversammlung der Samariter Staffeleggtal. Darunter waren auch nicht mehr aktive Ehrenmitglieder und Vertreter der Feuerwehr Densbüren-Asp und der Gemeinde ...

GV der Samariter Staffeleggtal

Präsidentin Monica Rubin begrüsste am 23. Januar 36 Anwesende zur 6. Generalversammlung der Samariter Staffeleggtal. Darunter waren auch nicht mehr aktive Ehrenmitglieder und Vertreter der Feuerwehr Densbüren-Asp und der Gemeinde Herznach-Ueken. Wie bei den Übungen, werden auch die Generalversammlungen jeweils an einem anderen Ort abgehalten. Dieses Jahr fand diese im Restaurant Jura in Asp statt.

Es durften vier Neumitglieder in den Verein aufgenommen werden, welche mit einem grossen Applaus begrüsst wurden. Paula Deiss wurde für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Die Versammlung stimmte dem Vorschlag des Vorstands zu und wählte sie zum Ehrenmitglied. Zusammen mit Agnes Rubin werden die beiden Ende April mit der Henry-Dunant-Medaille geehrt.

Wechsel im Vorstand

Deborah Müller verlässt den Vorstand nach vier Jahren. Sie hat das Material gewissenhaft verwaltet und gibt ihr Amt an Patrizia Birri weiter, welche bereits ein Jahr dem Vorstand als Beisitzerin angehört. Der restliche Vorstand und die Samariterlehrer stellen sich für weitere zwei Jahre zur Verfügung und wurden wiedergewählt. Monica Rubin ist seit 20 Jahren Präsidentin. Ihr wurde für diese Leistung und ihr Engagement gedankt. Sie hat gerade bei der Fusion der drei Vereine im Tal einen grossen Beitrag geleistet. Nun steht sie einen Schritt zurück und teilt sich das Präsidium mit Regula Hossli. Andrea Frangi schwingt seit 20 Jahren pflichtbewusst die Fahne. Zuerst beim Samariterverein Herznach und nun bei den Samaritern Staffeleggtal.

Für dieses Jubiläum erhielt sie ein Präsent.

Bei den Jahresberichten der Präsidentin und der Technischen Leitung wurde nochmals auf das letzte Jahr unter dem Motto «Bunt durchs Jahr» zurückgeblickt. Es konnten auch wieder viele Kurse angeboten werden; individuelle Firmenkurse, Nothelfer und Notfälle bei Kleinkindern führten das Angebot an. Ebenso wurde das Samariterwissen an zahlreichen Postendiensten angeboten. Das Herbstfest unter dem Motto «Risotto im Grotto» und der Chlaushock in Herznach waren die gesellschaftlichen Highlights.

Grosse Solidarität

Auch durfte der Verein wiederum eine grosse Solidarität im Tal verspüren und so kamen ausserordentlich viele Passivbeiträge zusammen. Der Bevölkerung ein grosses Dankeschön.

Das neue Jahresprogramm unter dem Motto «Life Saver League» wurde von Franziska Senn vorgestellt. Die Übungen werden weiterhin abwechselnd in den drei Gemeinden Ueken, Herznach und Densbüren durchgeführt. Zudem wird wieder eine regionale Übung mit den Nachbarvereinen stattfinden. Dieses Jahr wird dies ein Vortrag über Drogen sein, welcher von der Organisation saverparty.ch durchgeführt wird. Ebenso wird der Verein im Rahmen des Jubiläumsjahres «600 Jahre Densbüren» den 1. August-Brunch durchführen. Eine Vereinsreise im August steht ebenso auf dem Programm wie das Herbstfest am 7. und 8. November. (mgt)

Interessierte sind eingeladen, unverbindlich an einer Übung zu schnuppern. Weitere Details, auch zu den Kursen finden Sie jederzeit aktuell auf der Homepage www.samariter-staffeleggtal.ch