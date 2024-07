JUBILÄUMSREISE 125 JAHRE VELOCLUB RHEINFELDEN

Unter dem Motto «Carpe diem» sind kürzlich 24 reisefreudige Teilnehmer des Veloclubs Rheinfelden zur Jubiläumsreise gestartet. Bereits um 9 Uhr trafen sie in Sachseln am Sarnersee ein und genossen den obligatorischen Kaffee mit Gipfeli. Danach ging es mit dem Car weiter via Meiringen, vorbei an der Aareschlucht, über die engen Serpentinen der atemberaubenden Grimselpass-Panoramastrasse Richtung Kanton Wallis. Oben auf der Passhöhe angekommen, genossen sie inmitten der traumhaften Berg- und Seenlandschaft das Mittagessen. Anschliessend ging es mit dem Bus durch die Kehren hinunter nach Gletsch. Der Höhepunkt des Tages stand kurz bevor: ein Bahn-Nostalgieabenteuer mitten in der heilen Alpenwelt. Um Punkt 14.20 Uhr ertönte das erwartete Hupsignal und der Nostalgiezug setzte sich in Bewegung. Die Strecke führt durch eine grösstenteils unberührte Natur, windet sich durch wilde Schluchten, entlang von steilen Berghängen und eröffnet den Blick auf den majestätischen Rhonegletscher. «Zwischendurch besuchte uns der Kondukteur, erzählte lustige Anekdoten und spannende Details zur 1925 eröffneten Strecke.» Angekommen an der Endstation Realp wartete bereits der Chauffeur auf die Fricktaler Truppe. «Wir hoffen, dass der diesjährige, äusserst erlebnisreiche und einzigartige Ausflug durch die Schweizer Alpen bei unseren Mitgliedern einen bleibenden Eindruck hinterlässt.» (mgt) Foto: zVg